Immobilienpreise Hauskauf: Der Denkfehler der Schnäppchenjäger

Doch es geht um mehr als die laufenden Kosten: Alte Immobilien müssen oft energetisch saniert werden. Dazu sind die Neubesitzer sogar gesetzlich verpflichtet, sie können also nicht frei entscheiden, lieber in einem zugigen Haus zu leben. So müssen sie innerhalb der ersten zwei Jahre etwa alte Heizungen austauschen und Rohre sowie Dach und Dachboden dämmen, sollten die die gesetzlichen Standards nicht erfüllen.



Und die Sanierungen gehen ins Geld. So gibt die Bausparkasse der Sparkassen LBS ihren Kunden als Orientierung an die Hand, dass eine neue Heizungsanlage etwa 10.000 Euro koste, plus Einbau. Für eine neue Dachdämmung veranschlagt die LBS 225 Euro pro Quadratmeter. Das durchschnittliche deutsche Einfamilienhaus mit 100 Quadratmetern Dachfläche schlüge also mit 22.500 Euro Dämmkosten zu Buche.