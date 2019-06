Immobilienpreise in Großstädten In diesen Städten haben sich Altbauten massiv verteuert

Die höchsten Preissteigerungen innerhalb von drei Jahren verzeichneten aber andere Städte (siehe Tabelle). Mit einem Plus von 45,7 Prozent legten die Altbaupreise in Kassel am stärksten zu, dicht gefolgt von Düsseldorf (plus 45,2 Prozent), Augsburg (plus 44,7 Prozent) und Lübeck (plus 41,1 Prozent).