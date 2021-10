Immobilienriese Evergrande schuldet noch Millionenzahlung für Landerwerb

Der wankende Immobilienriese China Evergrande ist auch für einen Landerwerb noch Millionen an Zahlungen schuldig geblieben. Für einen im Juni erfolgten Kauf von Land in der nordöstlichen Millionen-Metropole Changchun müsse umgerechnet eine Summe von 28 Millionen Dollar beglichen werden, teilten die städtischen Behörden am Donnerstag mit. Evergrande hatte das Land über den lokalen Entwickler Changchun Jitao Real Estate Development für umgerechnet 93 Millionen Dollar erworben. Die Transaktion war Teil einer Reihe von koordinierten Verkäufen der 22 größten chinesischen Metropolen. Bei Evergrande war zunächst keine Stellungnahme dazu erhältlich.