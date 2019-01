Jörg Benecke „Die Geschichte vom wertstabilen Betongold ist ein Märchen“

WirtschaftsWoche: Herr Benecke, zurzeit werden die letzten Immobilienfonds abgewickelt, die seit der Finanzkrise Anleger nicht mehr auszahlen konnten. Viele Fondsimmobilien wurden verschleudert. Was ist schiefgelaufen?

Jörg Benecke: Immobilien wurden häufig in einem schlechten Zustand und deshalb deutlich unter Verkehrswert verkauft. Die Verkäufer gaben sich keine Mühe, die Gebäude für den Verkauf hübsch zu machen. Es gab immer wieder Fälle, in denen Käufer nach ein oder zwei Jahren die Immobilie mit einem 20- bis 30-Prozent-Preisaufschlag weiterverkaufen konnten. Besonders schlecht verkauft haben der TMW Immobilien Weltfonds, der Axa Immoselect und der SEB ImmoInvest. Die größte Katastrophe aber war das Einkaufscenter Kings Cross Jakumir am Rand der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Der Degi Global Business hatte das 2002 erbaute Center 2006 für 85 Millionen Euro gekauft, mit Geldern von Großanlegern, die in diesen für sie aufgelegten Fonds eingezahlt haben.