Luxushäuser-Markt boomt Reiche flüchten vor der Pandemie nach Dubai

Die heiße Phase auf dem Luxusmarkt ist nicht auf Dubai beschränkt, ultraniedrige Zinsen und der Wunsch nach mehr Wohnraum haben auch Reiche in Städten wie New York und Paris zum Umzug in Villen in den Vororten bewogen. Aber in den mondänen Emiraten spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Seit Dubai im vergangenen Sommer nach Corona-Restriktionen wieder für den Tourismus öffnete, hat es sich als freundlichsten Ferienort in Pandemie-Zeiten vermarktet. Es gibt keine Quarantäne-Vorschriften für ankommende Besucher aus dem Ausland, sie können jetzt in Dubais pulsierenden Bars und an den Stränden nach Herzenslust feiern und neiderweckende Selfies nach Hause schicken.