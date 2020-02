Photovoltaik für private Immobilien Rendite vom Solardach – so geht's

Zur Inbetriebnahme übergibt der Installateur ein Protokoll mit dem Zählerstand des Einspeisezählers und regelt die Einspeisung mit dem örtlich Stromnetzbetreiber. Der ist per Gesetz verpflichtet, 20 Jahre lang den eingespeisten Strom mit der bei Inbetriebnahme gültigen Einspeisevergütung zu vergüten. Schließlich muss die Anlage noch bei der Bundesnetzagentur angemeldet werden. Dort werden Standort der Anlage, der Netzbetreiber, die Nennleistung der Anlage sowie der Tag der Inbetriebnahme erfasst.

Die Bundesnetzagentur legt quartalsweise die Höhe der Vergütung abhängig vom Installationsmonat fest. Weil die Preise für Solarmodule tendenziell sinken, sinkt auch die Einspeisevergütung mit jedem Monat, den die Anlage später installiert wird. So gibt es für im Februar 2020 in Betrieb genommene PV-Anlagen noch 9,72 Cent pro Kilowattstunde, ab Inbetriebnahme im April 2020 sind es nur noch 9,44 Cent pro kWh.