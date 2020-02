Photovoltaik für private Immobilien Rendite vom Solardach – so geht's

Wer sein Solardach profitabel betreiben will, sollte derzeit noch auf einen Speicher verzichten. Für die Wirtschaftlichkeit einer Anlage sind die produzierte Strommenge, der Eigenverbrauch, die Einspeisevergütung, die Finanzierungs- und Investitionskosten, die Betriebs- und Wartungskosten und natürlich die Kosten für den vom Energieversorger bezogenen Strom entscheidend. Auch die Steuer kann eine relevante Rolle spielen, je nachdem, ob der Betreiber, also in der Regel der Hauseigentümer, die Kleinunternehmerregelung nutzt oder nicht.