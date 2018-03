Postbank-Wohnatlas: Die Werte von Immobilien steigen bis zum Jahr 2030 weiter

Berlin, wo die Preise 2017 im Vorjahresvergleich mit einem Plus von 11,4 Prozent am stärksten abgingen, wird laut Postbank zurückfallen. Bis 2030 liege die jährliche Steigerungsrate bei 0,53 Prozent und damit dem geringsten Wert unter den sieben Metropolen. Die aktuellen Quadratmeterpreise bewegen sich in Düsseldorf um knapp 3.500 Euro, in der deutschen Hauptstadt bei fast 3.800 Euro und in Hamburg bei gut 4.200 Euro.