Schlecht für Mieter, gut für Anleger So teuer sind Stellplätze in Deutschlands Großstädten

Doch ähnlich wie die Immobilienpreise steigen auch die Stellplatz-Preise immer weiter. Darauf deutet zumindest eine Auswertung des Portals Immowelt aus dem Jahr 2016 hin. Damals konnten sich Autofahrer noch für 60 Euro pro Monat einen Stellplatz in Berlin sichern. Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Entwicklungen in Hamburg und in München: Mit durchschnittlichen Monatsmieten in der Höhe von 63 Euro und 65 Euro im Jahr 2016 zahlen Autofahrer heute laut Ebay-Kleinanzeigen in beiden Städten über 30 Prozent mehr. In Köln ist der 2016er Wert von Immowelt sogar nur halb so hoch wie der aus der Immowelt-Statistik.



Die beiden Erhebungen sind allerdings nur bedingt miteinander vergleichbar. Während Ebay den Durchschnittswert ausweist, ist es bei Immowelt der - in der Regel niedrigere - Medianwert. Das ist der Preis, bei dem genau die Hälfte aller Preise höher beziehungsweise niedriger liegen.