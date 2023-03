Selbstkritik der Immobilienbranche „Eine katastrophale Fehlentwicklung“

Das lässt Rückzugsmöglichkeiten. Womöglich war dabei auch Angst vor der eigenen Courage im Spiel. Denn auch der Zeitpunkt der Publikation ist brisant. Hatte doch vor wenigen Wochen die Branche noch extrem gereizt auf Kritik von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) reagiert. Die hatte am 8. Februar, bei einer aktuellen Stunde im Bundestag zur Krise auf dem Wohnungsmarkt, deutliche Kritik geäußert: Die Baubranche falle mit einer niedrigen Produktivitätsentwicklung und einer geringen Innovationstätigkeit auf. „Die Art und Weise, wie Bauwerke errichtet werden, ist in den letzten Jahrzehnten im Wesentlichen gleichgeblieben. Mauerwerk und Beton bilden nach wie vor die hauptsächlichen Baustoffe“, zitierte Geywitz einen internen Bericht des Büros für Technikfolgenschätzung beim Deutschen Bundestag.

So wenig Fortschritt habe es wohl in keiner anderen Branche gegeben. Sie stelle „ein massives Produktivitätsproblem“ fest. Zwar arbeiteten die Menschen auf den Baustellen gut und hart, versuchte Geywitz noch zu beschwichtigen. Doch dafür war es wohl zu spät.



Lesen Sie auch: „Ministerium erkennt die Lage nicht“: Klara Geywitz erzürnt die Baubranche



Branchenvertreter gaben sich empört, fühlten sich als Sündenbock abgestempelt. In der eigenen Streitschrift klingt die Kritik nun aber keinesfalls freundlicher, im Gegenteil. Wir dokumentieren einige zentrale Inhalte der Streitschrift: