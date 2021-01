Serie Immobiliensanierung Welcher Innenausbau bei der Modernisierung lohnt

Das Beispiel verdeutlicht, dass es kein Problem ist, ein Vermögen für Innenausbau und Ausstattung eines Gebäudes auszugeben. Edler Marmor auf Böden oder im Bad, aufwändige Wand- und Deckengestaltungen und die berüchtigten goldenen Wasserhähne können schnell Unsummen verschlingen – ökonomisch sinnvoll sind sie jedoch selten. Denn was der eine schick und edel findet, trifft womöglich nicht den Geschmack des Käufers oder auch Mieters. Die sind dann nicht bereit, einen Aufpreis dafür zu zahlen. Oder der Innenausbau unterliegt Ausstattungstrends, die schnelllebiger sind als die notwendigen Renovierungsintervalle. Viele erinnern sich vielleicht noch an Badezimmer in den 70er-Jahre-Trendfarben Bahamabeige oder Moosgrün, die nach knapp einem Jahrzehnt wieder verschwanden, an Strukturputz oder Mustertapeten an den Wänden sowie holzvertäfelte Decken. Seinerzeit waren sie modern, heute sind sie bestenfalls noch als Retrodesign für Liebhaber vermittelbar. Die meisten Bewohner werden sich eine Modernisierung wünschen.