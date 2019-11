Suche nach der besten Dämmmethode Welche Wärmedämmung ist die beste?

Oft aber ist eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht, etwa weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht, die schöne Klinkerfassade verdeckt würde oder das Dach die Außenwand nicht weit genug überragt, um eine möglicherweise dicke Dämmstoffschicht abzudecken.



Dann bleibt oft nur die Innendämmung der Außenwände bzw. von oberer Geschossdecke oder Dach. Beim Dach ist noch eine Zwischensparrendämmung möglich, die ebenfalls von innen erfolgt. Die Innendämmung von kalten Außenwänden hat aber zwei wesentliche Nachteile: die Dämmschicht verkleinert den Wohnraum und der Taupunkt wandert weiter in das Gebäudeinnere. Somit besteht bei unsachgemäßer Anbringung das Risiko, dass unterhalb der Dämmschicht warme feuchte Luft auf das kalte Mauerwerk trifft und sich Kondenswasser bildet. Da sie technisch anspruchsvoll ist, sollte einen Innendämmung nur durch Fachbetriebe durchgeführt werden, da ansonsten Bauschäden drohen. Zudem stellt eine Innendämmung höhere Anforderungen an das Dämmmaterial und macht das Vorhaben verhältnismäßig teuer. Im Durchschnitt kostet sie 200 Euro und mehr pro Quadratmeter.



Eine dritte Methode füllt sozusagen die Lücke zwischen Außen- und Innendämmung: die Kerndämmung. Dabei werden Flocken eines Dämmstoffs durch Bohrungen in Hohlräume geblasen, weshalb auch von einer Einblasdämmung gesprochen wird. Diese Methode bietet sich prinzipiell überall da an, wo Hohlräume im Gebäude sind. Ideal ist diese Technik für Außenwände in zweischaligem Aufbau, bei denen im Abstand von einigen Zentimetern zur tragenden Außenmauer eine zweite Außenwand, meist aus Klinkersteinen, die eigentliche Fassade bildet.