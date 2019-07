Umzugspreisindex Der teure Job in der Ferne

Im Vergleich zu einem Umzug nach München, sind Wohnungswechsel in die USA, nach Australien und Hong Kong bis zu dreimal so teuer. Durchschnittlich gibt eine Familie für ihre Übersiedelung nach San Francisco knapp 30.000 Euro aus. Die Beantragung eines Arbeitsvisums kostet in Australien mit 10.000 Euro für eine Familie weltweit am meisten. In Hong Kong ist es besonders teuer seinen Hausrat einzulagern. Mit rund 400 Euro belegt die chinesische Sonderverwaltungszone somit den Spitzenplatz. Die Ausgaben für die Verpflegung scheint in München im Vergleich zu Genf noch im grünen Bereich zu liegen. In der Schweiz bezahlt eine Person mit über 730 Euro pro Monat beinahe doppelt so viel dafür. Möchten die Auswanderer in ihrem neuen Zuhause im Internet surfen oder mit den Daheimgebliebenen skypen, ist es nirgends teurer wie in Dubai. Die monatliche Rechnung für den Internetzugang beträgt 87 Euro.