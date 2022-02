Vermögenserhalt Schützen Immobilien wirklich vor Inflation?

Wie gut funktionierte der Inflationsschutz also im Rückblick? Ein Blick auf die Daten hilft. In den USA sind Immobilienpreise und deren Entwicklung besser erfasst als in Deutschland. Der Case-Shiller-Index für Preise von Einfamilienhäusern ist ein wichtiges Stimmungsbarometer für die US-Wirtschaft. Erstmals wurde der U.S. National Home Price Index 1987 berechnet. Sein bisheriger Tiefpunkt lag im März 2009, nachdem faule Kredite eine Immobilienblase in den USA hatten platzen lassen. Banken hatten Baukredite an Haushalte vergeben, die sie eigentlich nicht zurückzahlen konnten. Später wurden diese Kredite mit schlechter Bonität verbrieft und weiter verkauft.