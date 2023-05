Wärmewende Minus 33 Prozent: Diese Grafiken zeigen den krassen Wertverlust von Schmuddel-Immobilien

Mit verschiedenen Maßnahmen sollen Häuser und Wohnungen in den kommenden Jahren fit für die klimaneutrale Zukunft gemacht werden. Die Bundesregierung hat jüngst beschlossen, dass schon ab kommendem Jahr keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Beim Austausch einer Heizung muss die neue zu wenigstens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien beheizt werden – in der Regel dürfte es also auf eine Wärmepumpe hinauslaufen.