Wohneigentum Deshalb besitzen so wenige Deutsche ein Eigenheim

Im vergangenen Jahr gingen die Immobilienpreise teilweise stark zurück, da die Nachfrage sank. Auch die Immobilienkredite haben sich wieder verbilligt. Der Münchner Finanzierungsvermittler Interhyp geht davon aus, dass die Zinsen auf einem Niveau von etwa 3,5 Prozent verharren werden. Ist Kaufen in Zukunft also günstiger als Mieten? So einfach sei das nicht, meint von Saucken. „Bei den Kaufwohnungen ist der Preissturz bereits am Boden angekommen“, schätzt der Experte. Denn viele Investoren reagierten auf die Knappheit am Wohnungsmarkt und investierten in diese Immobilienform.