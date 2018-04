Wohnungsmarkt: Studentenwohnungen und WGs werden künftig noch teurer

Düsseldorf„Es ist gar nicht so leicht, rechtzeitig zu Semesterbeginn ein geeignetes und preiswertes Zimmer in Hamburg zu finden“, informiert das Studierendenwerk Hamburg auf seiner Internetseite. Die Botschaft dahinter: Studenten, kümmert euch frühzeitig um eine Unterkunft, wenn ihr eure akademische Laufbahn in Hamburg beginnen wollt.