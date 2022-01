Yuan-Anleihe: Zitterpartie mit Erfolg: Evergrande erhält Aufschub für Rückzahlung in letzter Sekunde

Ratingagenturen stuften längst ihre Bonitätsnoten für Immobilienunternehmen zurück, was bei Banken und Investoren zu Problemen führen kann. Die Aktien der Firmen sind im freien Fall. Evergrande-Titel verloren in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 90 Prozent auf 1,62 Dollar. Am Donnerstag betrug das Minus 3,6 Prozent, bei Shimao waren es am selben Tag 9,4 und bei Sunac fast 23 Prozent.