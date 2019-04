70 Jahre Tarifvertragsgesetz Der Tarif muss gerettet werden, aber ohne den Staat

Wo der Staat nur begrenzte Möglichkeiten hat, stehen die Tarifparteien in der Verantwortung. Die Gewerkschaften müssen die Arbeitnehmer davon überzeugen, sich mehr zu organisieren, gerade auch in kleinbetrieblich strukturierten Dienstleistungsbranchen. Die Arbeitgeberverbände müssen diskutieren, wie sie ihre Kräfte bündeln können und welche strategische Bedeutung jene Arbeitgeberverbände künftig haben sollen, die keine Tarifbindung vermitteln. Das würde auch in der Pflege helfen. Wenn die Gewerkschaften es schaffen, sich besser zu organisieren und die unterschiedlichen privaten Arbeitgeber der Branche ihre Interessengegensätze überbrücken, also in einem einheitlichen Arbeitgeberverband zusammenschließen, wären wichtige Voraussetzungen für den Abschluss eines Flächentarifvertrags gegeben.