Dividendenaktien Tückische Quellensteuer: Diese Aktien sollten Sie sich nicht unvorbereitet ins Depot holen

Denn Nestlé residiert in der Schweiz, die Axa in Frankreich. In diesen Ländern – und in vielen anderen – fallen Quellensteuern auf Kapitalerträge wie Dividenden an. Sie werden von den Staaten selbst einbehalten und schmälern den Geldfluss, der bei Dividendenjägern in Deutschland ankommt. Zwar können sich Anleger oft zu viel gezahlte Quellensteuer erstatten lassen. Das ist aber in der Regel mit viel Arbeit verbunden. Dividendenfans sollten deshalb vor dem Kauf einer Aktie checken, welche Regeln am Unternehmenssitz gelten – und erst dann die Entscheidung für oder gegen einen Aktienkauf fällen.