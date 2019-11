Doppelbesteuerung Ist die Renten-Besteuerung verfassungswidrig?

Um das zu verstehen, braucht es etwas Vorwissen. Denn nur auf den ersten Blick wirkt die Berechnung simpel. Jeder Beitragszahler muss einen Teil der Rentenbeiträge bislang noch steuerpflichtig einzahlen, also aus dem versteuerten Einkommen. Dieses Jahr zum Beispiel sind das 12 Prozent des Gesamtrentenbeitrags (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil). Dieser Anteil sinkt. Nächstes Jahr sind es noch 10 Prozent. Erst 2025 fließt der Rentenbeitrag voll aus dem unversteuerten Einkommen, der steuerpflichtige Anteil ist von da an also null. Für jeden Rentner lässt sich so ausrechnen, wie viel an Beiträgen er bis 2025 aus dem versteuerten Einkommen eingezahlt hat. So weit, so gut.