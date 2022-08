Gebühren für Mietverträge Wann der Vermieter für Mietverträge Gebühren kassieren darf

Insofern sollten Sie als Mieterin darauf achten, dass Ihr Mietvertrag auf solche Klauseln verzichtet. Es gibt aber auch Urteile, die Gebühren in Grenzen für zulässig halten. Dies gilt jedoch nur, soweit sie zwischen den Mietvertragsparteien individuell vereinbart wurden und ihre Höhe angemessen ist. Zudem darf die Gebühr nicht so konstruiert sein, dass der Vermieter eine Zusatzmiete kassiert. Ob der Mieter eine bereits gezahlte Gebühr zurückverlangen kann, hängt unter anderem davon ab, ob sie in den AGB enthalten war oder individuell vereinbart wurde.



Matthias Kentner ist Rechtsanwalt der Kanzlei Dornbach in München. Sein Spezialgebiet ist Immobilienrecht. Er kennt sich in allen Fragen des Miet- und Wohneigentumsrechts sowie des privaten Baurechts aus.



Wenn auch Sie eine Frage zu den Themenfeldern Karriere, Steuern, Altersvorsorge oder Immobilien haben, senden Sie uns diese gerne per Mail an coach@wiwo.de. Die Fragestellenden bleiben bei der Veröffentlichung und gegenüber den Antwortgebern anonym; Hintergrundinformationen, etwa zu Alter, Lebensumständen oder Grund der Frage, erleichtern aber eine möglichst konkrete Beantwortung.



Rechtlicher Hinweis: Zwischen den Lesern und Nutzern des WiWo Coach und der Handelsblatt GmbH kommt kein Vertragsverhältnis zustande. Die Beiträge dienen ausschließlich der Information, stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Sie können und sollen eine persönliche Beratung durch Rechtsanwalt, Steuer- oder Finanzberater, bei der die Besonderheiten des Einzelfalles berücksichtigt werden können, nicht ersetzen. Die Handelsblatt GmbH vermittelt und vermakelt im Zusammenhang mit den Beiträgen keine Versicherungen, Kapitalanlagen oder sonstige Finanzprodukte. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Haftung. Die Beiträge verstehen sich nicht als persönliche Empfehlung, sondern als allgemeine Empfehlung für alle Leser. Eine Anlageberatung findet zu keiner Zeit statt.



Alle Folgen unserer Serie WiWo Coach finden Sie hier