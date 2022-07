Grundsteuerreform Wer muss bei Nießbrauch die Grundsteuererklärung abgeben?

Bei Nießbrauch reicht folglich im Normalfall die Bestellung eines Nießbrauchs nicht aus, um den Nießbrauchsberechtigten die Stellung eines wirtschaftlichen Eigentümers (in steuerlicher Sicht) zu verschaffen. Selbst wenn das Gebäude bei Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung des Nießbrauchsberechtigten wirtschaftlich verbraucht wäre, ist kein wirtschaftliches Eigentum anzunehmen (vergleiche hierzu ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 24.09.2003, IX B 95/03; BFH/NF 2004, S. 44).



Das gilt in der Regel ebenso für den Fall, dass Eltern ihren Kindern schenkweise Grundstücke übertragen und sich gleichzeitig den unentgeltlichen lebenslangen Nießbrauch an den Grundstücken vorbehalten. Bei Nießbrauch ist der Nießbrauchsberechtigte nach steuerrechtlichen Grundsätzen (§ 39 AO) folglich nur bei besonders gelagerten Vereinbarungen auch wirtschaftlicher Eigentümer des Grundstücks. Nach Ansicht des BFH etwa dann, wenn „er die tatsächliche Herrschaft über das nießbrauchbelastete Grundstück ausübt“ (BFH v. 28.11.2007, BStBl. II 2008, 349, unter Ziffer 1 a)). Es ist daher empfehlenswert, insbesondere bei Nießbrauchsvereinbarungen steuerliche Beratung einzuholen.