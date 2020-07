Newsletter „Recht & Steuern“ Das Familienhaus steuerfrei vererben

Jede Erbschaft ist wie jede Immobilie im Familienbesitz einzigartig. Der Fiskus akzeptiert nicht jedes Haus als steuerlich begünstigtes Familienheim. Eine 500 Quadratmeter große Villa beispielsweise lässt sich zwar an den Ehepartner, nicht aber komplett an Kinder steuerfrei vererben. So will das Finanzamt vermeiden, dass Superreiche große Vermögenswerte über Generationen in der Familie halten, ohne dass der Staat abkassieren kann.



Wer als Angehöriger ein Familienheim steuerfrei erbt, sollte bestimmte Fristen beachten. Denn das Finanzamt kann den Steuervorteil wieder nachträglich kassieren, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind.