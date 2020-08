Newsletter Recht & Steuern So bleibt die Abfindung praktisch steuerfrei

Trotz der Ermäßigung bleibt die Steuer oft happig. Das aber lässt sich mit speziellen Strategien ändern. So kann die Abfindung sowohl in eine betriebliche Altersvorsorge als auch für Zusatzbeiträge bei der gesetzlichen Rente eingesetzt werden. Der große Vorteil: So bleibt sie praktisch steuerfrei. Auf die für gesetzliche Renten-Zusatzbeiträge eingesetzte Abfindung können unterm Strich nur noch vier Prozent Steuerabzug anfallen. In Kombination mit anderen Regeln führt das dazu, dass diese Option oft sehr lohnend erscheint.



Wie sich die Strategien in der Praxis umsetzen lassen und worauf Sie achten müssen, erfahren Sie in der kommenden Ausgabe unseres Newsletters „Recht & Steuern“. Dort rechnen wir Ihnen auch vor, warum die per Abfindung finanzierten Rentenzusatzbeiträge attraktiv sind – und welche Faktoren das Ergebnis noch positiv beeinflussen können. So spielen zum Beispiel auch Geschlecht und Art der Krankenversicherung eine Rolle.



