Newsletter Recht & Steuern So können Sie die Kosten für ein externes Heimbüro absetzen

Schwieriger wird es, wenn der Arbeitgeber Desk-Sharing, also das Teilen von Arbeitsplätzen, verordnet. Dann muss der Arbeitnehmer nachweisen, dass die Nutzung des Büroarbeitsplatzes erheblich eingeschränkt ist. Das wäre beispielsweise so, wenn er nur an bestimmten Wochentagen Zugang zu seinem Schreibtisch hätte. In solchen Fällen kann der Arbeitnehmer zumindest bis zu 1250 Euro pro Jahr fürs Homeoffice absetzen.