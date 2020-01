Newsletter „Recht & Steuern“ Steuervorteile auf Straßenausbaubeiträge vor Gericht

In vielen Gemeinden haben sich Initiativen gegen Straßenausbaubeiträge gebildet. Sie stoßen dabei aber an Grenzen. Denn selbst wenn die Kommunen keine Beiträge erheben wollen, können sie von übergeordneten Behörden in bestimmten Fällen dazu gezwungen werden. So entschied das Bundesverwaltungsgericht im vergangenen Jahr, dass die Kommunalaufsicht Gemeinden, die sich weigern, Straßenausbaubeiträge zu erheben, dazu anweisen kann (10 C 1.18). In diesem Fall hatte die Kommune, die gegen die Anweisung geklagt hatte, über Jahre ein Haushaltsdefizit ausgewiesen.