Newsletter Recht & Steuern Zwei Monate mehr für die Steuererklärung

Dort geht es zum Beispiel auch darum, wie Steuerzahler Krankheitskosten steuerlich geltend machen können. Diese können als „außergewöhnliche Belastung“ gelten, wenn sie notwendig und angemessen sind. Das Finanzamt legt die Regel relativ großzügig aus: Alles, was ein Arzt verschrieben hat und was nicht erstattet worden ist, wird in der Regel berücksichtigt. Bei umstrittenen Posten kann es allerdings sein, dass ein vorab ausgestelltes Attest eines Amtsarztes oder eine Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen nötig ist.