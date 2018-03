Recht: Saarland stoppt Ausforschung durch die Finanzämter

Jörg Andres, Fachanwalt für Steuerrecht, sieht in der pauschalen Frage keinen Einzelfall, sondern einen aktuellen Trend. „Deutschlandweit versuchen Finanzämter immer wieder, Daten vorsorglich abzufragen. Oft in der Hoffnung, so vielleicht später Steuerhinterzieher zu enttarnen“, sagte Andres. Solche Fragen ohne konkreten Anlass seien gesetzlich aber nicht zulässig.