Reihenfolge beim Impfen Per Richterspruch zur Corona-Spritze

Transplantationspatienten gehören in der Regel zur Prioritätsgruppe 2. Personen, die ein neues Organ, beispielsweise eine Niere, erhalten haben, rücken in der Impfreihenfolge daher nicht automatisch ganz nach vorne, so das Verwaltungsgericht Schleswig ( 1 B 12/21). Ein Mann, dem eine neue Niere implantiert wurde, wollte in die höchste Prioritätsgruppe. Wegen der Transplantation sei er auf Medikamente angewiesen, die sein Immunsystem unterdrückten, argumentierte er. Damit sei sein Infektionsrisiko stark erhöht.