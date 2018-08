Rekordabgaben in Deutschland So viel mehr dürften Sie im Ausland vom Brutto behalten

In den meisten anderen Ländern steigt die Last hingegen weniger stark an. So liegt der Spitzensteuersatz in Norwegen bei 39 Prozent, in den USA bei 37 Prozent, in Chile bei 35 Prozent und in der Schweiz sogar nur bei 11,5 Prozent auf Bundesebene. Hier kommen zwar noch regionale Steuern hinzu, die betragen jedoch je nach Kanton nur zwischen 3,5 und 16,5 Prozent.