Wie hoch das Medianeinkommen eigentlich ist, wird jedoch kaum erhoben. Per Definition liegt es genau in der Mitte aller Einkommen in Deutschland, es verdient also eine Hälfte der Vollzeitbeschäftigten mehr und die andere Hälfte weniger als diesen Betrag. Die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes stammen aus dem Jahr 2014, wo der Median bei 3050 Euro brutto im Monat lag, also bei 36.600 Euro im Jahr.