Steuercoaching mit Defiziten „Schauen Sie mal, ich weiß genauso wenig wie Sie“

Auch in meinem E-Mail-Postfach ist Fischer präsent, lädt mich zu Webinaren ein. Eine Einladung, der ich bereits nachgekommen bin. Doch am Ende läuft es vor allem auf Werbung für sein Steuercoaching hinaus. In einem Webinar hat Fischer das selbst so beschrieben: „Wir haben eine sehr fiese Werbestrategie. Wir wollen nämlich das Next Level Steuer Coaching verkaufen und wollen dafür sorgen, dass Ihr das macht. (...) Wir zeigen Euch, dass wir Euch helfen können, indem wir Euch in diesem Webinar tatsächlich helfen.“ Das ist immerhin transparent. Auch wenn mir das Webinar eher wenig geholfen hat.