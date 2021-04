Steuererklärung für 2020 Die besten Corona-Steuertipps

Unsere Serie mit Tipps für die Steuererklärung hilft Ihnen, steuerlich kein Geld zu verschenken. Dabei gilt: Nicht jede Ausgabe ist auch steuerlich relevant. So bleiben Steuerzahler auf Ausgaben für Schutzmasken und Schnelltests zum Beispiel in aller Regel sitzen - rein vorbeugende gesundheitliche Ausgaben sind meist Privatsache, sie zählen aus Sicht des Finanzamts zu den allgemeinen Lebenshaltungskosten und sind schon über den steuerlichen Grundfreibetrag abgedeckt. Der stellt 2020 bis zu 9408 Euro an Einkünften pro Person steuerfrei. Bleibt das steuerpflichtige Einkommen also unter diesem Betrag, fällt keine Steuer an.