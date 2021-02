Urteil: Hypo-Real-Estate-Anleger können auf Entschädigung hoffen

Das OLG hatte in dem Musterprozess die wichtigsten Fragen aus rund 250 Schadenersatzklagen wegen Kursverlusten gebündelt. Die Anleger müssen ihre Ansprüche aber noch in gesonderten Verfahren durchfechten. Zahlen müsste am Ende wohl der Staat, der die HRE in der Finanzkrise im Herbst 2008 aufgefangen hatte.