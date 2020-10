Verbraucherrecht EuGH: Kein Widerrufsrecht bei Kauf von auf Wunsch gefertigten Waren

Beim Kauf von speziell nach Kundenwunsch gefertigten Waren erlischt das übliche 14-tägige Widerrufsrecht in Verträgen, die online oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden. Dies bekräftigte der Europäische Gerichtshof am Mittwoch in einem Urteil zu einem Fall aus Deutschland. Das gilt auch, wenn die georderte Ware noch nicht produziert wurde. (Rechtssache C-529/19)