WiWo-Top-Kanzleien Die besten Anwälte für Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht

Aber auf welche Juristen können Entscheider bei der grünen Transformation bauen? Um das herauszufinden, hat die WirtschaftsWoche in Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institut (HRI) Deutschlands Top-Juristen für Bank- und Finanzrecht sowie für Kapitalmarktrecht ausgewählt (siehe Tabellen Seite 3 und 4).



Zu den Ausgewählten gehört Bettina Steinhauer, Partnerin der Wirtschaftskanzlei Clifford Chance in Frankfurt. Sie beobachtet die Neuregelungen: „Die EU hat umfassende Vorgaben auf den Weg gebracht, die die Berichtspflichten für Banken, Vermögensverwalter und börsennotierte Unternehmen erheblich verschärfen.“ Sie müssten künftig detailliert Rechenschaft darüber ablegen, ob sie an Geschäften beteiligt sind, die nicht als nachhaltig gelten. Banken müssen daher unter anderem offenlegen, in welchem Umfang sie Kredite an Klimasünder vergeben und vermutlich die „Green Asset Ratio“ veröffentlichen. Das ist vereinfacht gesagt der Anteil der grünen Finanzierungen und Investitionen.