WiWo-Top-Kanzleien Die besten Anwälte für Compliance und Wirtschaftsstrafrecht

Strafen in einer Höhe von bis zu zehn Prozent vom globalen Konzernumsatz sind darin vorgesehen. Verhängt werden könnten sie gegen alle Arten von Complianceverstößen. Dass die Gerichte bereit sind, diesen Rechtsrahmen tatsächlich auszuschöpfen, haben sie jüngst am Beispiel H&M bewiesen: Die Textilkette wurde im vergangenen Herbst wegen Verstößen gegen den Datenschutz zu 34 Millionen Euro Geldbuße verurteilt. Führungskräfte hatten in einer Datenbank über Jahre private Informationen über ihre Mitarbeiter gesammelt, vermutlich um damit Druck auf sie ausüben zu können.