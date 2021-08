WiWo-Top-Steuerberater Die besten Steuerberater für kleine und große Unternehmen

Zwei Trends zeichnen sich in fast allen Wahlprogrammen ab: Die Parteien wollen Investitionen in klimafreundliche und digitale Technologien fördern – und im Gegenzug Steuerschlupflöcher schließen, um das nötige Geld dafür einzunehmen. Der fiskalische Spagat dürfte insbesondere größere Unternehmen treffen. So plädieren SPD und Grüne dafür, die Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle auszuweiten. Aber auch die FDP stört sich an aggressiver Steueroptimierung: Die Liberalen wollen Tax-Deals verbieten, bei denen Konzerne mit ausländischen Steuerbehörden Privilegien aushandeln.