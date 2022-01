WiWo-Topkanzleien Die besten Anwälte für Baurecht

Zumeist bleiben die Bauträger auf den gestiegenen Kosten sitzen, da sie ihren Kunden einen Preis garantiert haben, zu dem sie jetzt nicht mehr liefern können. Manche bringt das an den Rand der Pleite – mitten in einer Zeit, in der ihre Auftragsbücher gut gefüllt sind. Die wenigsten Handwerker haben vor der Materialknappheit Vorräte mit Baumaterial angelegt. Und längst nicht alle Investoren sind so finanzstark, dass sie Material in großen Mengen lagern können.