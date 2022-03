WiWo-Topkanzleien Die besten Anwälte für Wirtschaftsstrafrecht und Compliance

Eine Hintergrundrecherche kann Unternehmen zumindest davor bewahren, solche notorischen Betrüger einzustellen. Das hätte auch der allzu eifrig expandierenden Handelskette geholfen, sagt Anwältin Holloch. Der Manager, der so viele Standorte fand, hatte zuvor auffällig oft den Job gewechselt. So viel Unstetigkeit ist oft schon ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. Der Mann hatte immer rechtzeitig die Firma verlassen, bevor die Misserfolge seiner Standortsuchen definitiv feststanden.



