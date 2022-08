Zahlencheck Gibt es ein Dienstwagenprivileg? Und, wenn ja, wie groß ist es?

Bei einem Topverdiener könnte die darauf anfallende Steuerlast, also der Verlust an Nettoeinkommen, durchaus 850 bis 950 Euro im Monat betragen. Der genaue Betrag hängt von der Einkommenshöhe und Sozialversicherung (etwa PKV/GKV etc.) ab – je nachdem fallen zusätzlich zum Spitzensteuersatz auch noch Sozialabgaben an. Gehen wir für die Berechnung von 900 Euro an monatlicher Zusatzsteuerlast aus. Damit würde der Dienstwagenfahrer pro Jahr also 10.800 Euro für die private Nutzung seines Dienstwagens zahlen. Im – aus seiner Sicht – Idealfall wären damit alle Kosten abgegolten.