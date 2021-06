Altersvorsorge: Renten dürften im kommenden Jahr wieder steigen

Rentenversicherungspräsidentin Gundula Roßbach nannte es wichtig, die Rentendiskussion ruhig und sachlich zu führen. Sie warnte davor, immer wieder negative Prognosen zur Rentenversicherung herauszugeben, wenn bei den Menschen nicht deutlich wird, dass sie auf spekulativen Annahmen basieren. Viele negative Langfristvoraussagen zur Rente in der Vergangenheit hätten sich nicht bewahrheitet. Die umlagefinanzierte Rentenversicherung habe sich gerade auch in schwierigen Zeiten bewährt, zuletzt in der Finanzkrise und während der Coronapandemie.



Mehr zum Thema: Immer weniger Arbeitende müssen immer mehr Rentner finanzieren. Nicht nur in Deutschland wird über eine weitere Anhebung der Lebensarbeitszeit diskutiert. Eine internationale Übersicht.