Berufsunfähigkeit Die beste Versicherung für Ihre Arbeitskraft

Elf Policen mit Arbeitsunfähigkeitsklausel erhielten ebenfalls ein „Sehr gut“. Auch hier führt Zurich Dt. Herold das Ranking an, gefolgt von Allianz und Basler. Die Beiträge sind etwas teurer als in der Variante ohne diese Klausel. Bei der Zurich liegt der monatliche Zahlbeitrag bei 241,68 Euro, bei der Allianz sind es 246,29 Euro und bei der Basler 265,99 Euro. Die Beispiele zeigen, dass die BU eine relativ teure Versicherung ist. Die genannten Beiträge sind Nettobeiträge. Sie könnten aber bis zum Maximalbetrag, dem sogenannten Bruttobeitrag ansteigen. Entscheidend sind die Überschüsse des Versicherers.



Für den Studenten ist die Police aufgrund seine Alters und der geringeren Rente deutlich günstiger. Er kann zwischen neun sehr guten Policen ohne Arbeitsunfähigkeitsklausel wählen. Am besten schneidet die Basler ab, hier liegt der monatliche Beitrag bei 27,49 Euro. Deutlich teurer ist die zweitplatzierte LV 1871 mit 35,05 Euro. Auf dem dritten Platz liegt die Bayerische mit einem Beitrag von 28,64 Euro.