Besteuerung der Rente Wie Rentner Steuern sparen – und Ärger vermeiden

Der Effekt wirkt auf den ersten Blick klein: Bei gesetzlich krankenversicherten Rentnern und angenommenen 20 Prozent Steuersatz wären es bei 1500 Euro Bruttorente mit jedem Jahr späteren Rentenstarts etwa drei Euro netto mehr. Immerhin bezieht sich das auf die Monatsrente. Über 25 Jahre Rentenzahlungsdauer kommen so 900 Euro zusammen. Wer seinen Rentenstart selbst wählt, etwa bei einer Frührente, der könnte sich deshalb womöglich eher für einen Rentenstart im Dezember entscheiden als im Januar des Folgejahres. Andererseits führt jeder Monat, um den eine Frührente vorgezogen wird, in der Regel zu Rentenverlusten. Bei einer abschlagspflichtigen Frührente sind es 0,3 Prozent pro Monat, was den Steuervorteil meist wettmachen wird.