Expertenrat Lebensversicherung: „Auskunftsanspruch nur über den Rechtsweg“

Herr Börner, derzeit streiten der Bund der Versicherten und der Lebensversicherer Victoria vor dem Bundesgerichtshof (BGH) um Auskunftsrechte von Versicherten. Was muss ein Versicherer bezüglich der Ablaufleistung einer Lebensversicherung offenlegen?

Er ist gesetzlich verpflichtet, mindestens einmal jährlich die bei Vertragsabschluss errechnete Überschussbeteiligung der aktuellen Entwicklung der Überschüsse gegenüber zu stellen. Nicht alle Versicherer haben sich in der Vergangenheit an diese Vorgaben gehalten. Vom 1. Juli dieses Jahres an sind außerdem die Werte bei unveränderter Vertragsfortführung, bei Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung und bei Rückkauf aufzuführen.