Lebensversicherungen Altersvorsorge geht auch günstig

Es gibt durchaus gute Gründe, den Kapitalerhalt bei Altersvorsorgeprodukten generell abzulehnen. Oft verhindert er auskömmliche Renditen, weil nur sichere, aber ertragsschwache Anlagen infrage kommen. Die Argumentation der Versicherer ist trotzdem falsch. Das Problem sind nicht Garantiezinsen, sondern ihre Kosten. Deswegen sollte die Politik Abstriche beim Kapitalerhalt nur mit strikten Kostenvorgaben akzeptieren. Besser noch wäre ein Standardprodukt mit hohen Chancen (Aktien!) und geringen Kosten.



