Rettung des Rentensystems Sollten Reiche keine Rente bekommen?

Ginge man nun der Einfachheit halber davon aus, dass all diese Menschen 45 Jahre lang an der Bemessungsgrenze verdient und in die Rentenversicherung eingezahlt haben, so hätte jeder von ihnen im Westen Anspruch auf die Höchstrente von derzeit knapp 3100 Euro im Monat.* Würden alle 40.000 morgen gleichzeitig in Rente gehen, könnte die Rentenkasse also 1,5 Milliarden Euro pro Jahr sparen.