Tool der Woche: Wann und wie sich ein Leasing-Fahrzeug lohnt – und wann nicht

Dafür sind die Konditionen oft besser als beim klassischen Ratenkredit von einer fremden Bank. „Beachten sollte man allerdings, dass man auch bei einer Autobank immer noch einen Rabatt aushandeln kann“, weiß das Verbraucherportal Banktip. Hier hilft am Ende nur nachrechnen, was sich mehr lohnt. Wer mit einem Finanzierungsangebot einer fremden Bank in die Verhandlung gehen kann, ist in einer stärkeren Position.