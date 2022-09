Unverhoffter Lichtblick Die leistungsstärksten Lebensversicherer 2022

Die Beispiele zeigen: Lebensversicherer steuern um. Sie konzentrieren sich oft komplett auf fondsgebundene Verträge, deren Wert mit den darin enthaltenen Investmentfonds steigt und fällt. „Wenn ich in Niedrigzins- und Inflationszeiten sinnvoll fürs Alter vorsorgen will, geht das nur mit Fondspolicen“, sagt Bohnhoff von Zurich Deutscher Herold. Garantien – das Kernmerkmal klassischer Lebensversicherungen – verschwinden im Neugeschäft, also bei neu verkauften Policen, nach und nach. Das entlastet die Lebensversicherer, deren alte Zinsversprechen nach Jahrzehnten des Renditeschwunds zur milliardenschweren Last geworden sind. Im Altbestand hingegen sind Policen mit Garantie weit verbreitet. Deutlich über 40 Millionen klassische Renten- und Lebensversicherungen schlummern in den Aktenordnern der Deutschen. Monat für Monat zahlen Versicherte ihre Beiträge und wollen später ihr zugesagtes Geld bekommen, auf einen Schlag oder als Rente.